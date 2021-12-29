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Путин заявил, что запуск «Северного потока - 2» снизит цены на газ для Украины

Роман Захаров
19:01 29.12.2021
Президент России напомнил, что что Украина сейчас отказывается напрямую покупать российский газ и вынуждена делать это по высоким тарифам.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Газпром
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Запуск трубопровода «Северный поток - 2» повлияет стоимость газа в сторону снижения не только для Европы, но и для Украины. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании, посвященном прохождению отопительного сезона.

«Это, безусловно, сразу же повлияет и на цену на рынке, на споте, и все те страны, и потребители тех стран, которые потребляют российский газ, сразу, конечно, почувствуют это на себе, в том числе это касается и участников экономической деятельности, и домохозяйств, безусловно. И даже для той же Украины это повлияет в сторону снижения цены, потому что значительный объем газа, российского происхождения, они берут по ценам европейского рынка, по достаточно большой цене», - объяснил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что Украина по политическим причинам сейчас отказывается напрямую покупать газ у РФ и вынуждена делать это по высоким ценам - от 1000 долларов и выше за тысячу кубометров.

Перед этим в ходе совещания глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока - 2». Путин в свою очередь поздравил «Газпром» и их партнеров по «Северному потоку - 2» с завершением работы над проектом.

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