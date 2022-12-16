Ракетный полк мобильных «Ярсов» заступил на боевое дежурство в Бологовском соединении РВСН
В преддверии Дня Ракетных войск стратегического назначения в Бологовском ракетном соединении РВСН, что в Тверской области, состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство ракетного полка, перевооруженного на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». Это событие совпало с мероприятиями, приуроченными к профессиональному празднику стратегических ракетчиков.
Автономные пусковые установки торжественным маршем проследовали до позиционного района, где состоялась церемония их заступления на боевое дежурство. Военный оркестр исполнил гимн Российской Федерации. Предварительно в ракетном соединении были проведены подготовительные работы - создана соответствующая инфраструктура, личный состав прошел переобучение для несения боевого дежурства на ПГРК «Ярс».
«Главное - это техническая обученность личного состава, сплоченность и слаженность коллектива. Чувствую гордость за РВСН, за страну. Офицером-ракетчиком я стал, так как воспитывался в семье военнослужащих. С самого детства решил связать свою судьбу с ракетными войсками стратегического назначения», - признался командир ракетного дивизиона Николай Прокопчук.
В будущем году постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка Бологовского соединения Ракетные войска стратегического назначения в целом завершат переоснащение мобильной группировки на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». Вводимый в боевой состав ПГРК «Ярс» приходит на смену мобильному ракетному комплексу «Тополь».
Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов