Ракетный полк мобильных «Ярсов» заступил на боевое дежурство в Бологовском соединении РВСН

В будущем году постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка Бологовского соединения РВСН завершат переоснащение мобильной группировки на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В преддверии Дня Ракетных войск стратегического назначения в Бологовском ракетном соединении РВСН, что в Тверской области, состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство ракетного полка, перевооруженного на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». Это событие совпало с мероприятиями, приуроченными к профессиональному празднику стратегических ракетчиков.

Автономные пусковые установки торжественным маршем проследовали до позиционного района, где состоялась церемония их заступления на боевое дежурство. Военный оркестр исполнил гимн Российской Федерации. Предварительно в ракетном соединении были проведены подготовительные работы - создана соответствующая инфраструктура, личный состав прошел переобучение для несения боевого дежурства на ПГРК «Ярс».

«Главное - это техническая обученность личного состава, сплоченность и слаженность коллектива. Чувствую гордость за РВСН, за страну. Офицером-ракетчиком я стал, так как воспитывался в семье военнослужащих. С самого детства решил связать свою судьбу с ракетными войсками стратегического назначения», - признался командир ракетного дивизиона Николай Прокопчук.

В будущем году постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка Бологовского соединения Ракетные войска стратегического назначения в целом завершат переоснащение мобильной группировки на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». Вводимый в боевой состав ПГРК «Ярс» приходит на смену мобильному ракетному комплексу «Тополь».

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов