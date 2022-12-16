Командующий РВСН объяснил, почему человек не доверит управление ракетой компьютеру

Несмотря на высокий уровень автоматизации и роботизации, главная роль в системе боевого управления столь грозным оружием отводится человеку, отметил Сергей Каракаев.

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С поступлением на боевое дежурство новых ракетных комплексов будет совершенствоваться и система боевого управления. Этот процесс обязателен и обеспечивает более четкое и быстрое доведение сигналов от центральных органов высшего военного управления до каждой пусковой установки. Об этом в эфире программы «Между тем» рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев.

«Для ракетных войск стратегического назначения система боевого управления – основа. Не может новый ракетный комплекс быть со старой системой управления. Сегодня это цифровая передача приказов, это оптико-волоконные каналы связи, это то, что обеспечивает надежность, защищенность и способствует выполнению задач, включая автоматизацию некоторых процессов», - рассказ Каракаев.

Автоматизация и роботизация всегда шли в ногу с развитием ракетного вооружения, уточнил командующий РВСН. И сегодня некоторые операции в системе управления самой ракеты выполняются автоматически.

«Нужно понимать, что в руках ракетчиков очень грозное оружие. Заменить человека с точки зрения принятия решения на его применение, на предотвращение несанкционированных действий, сегодня нельзя», - добавил командующий РВСН.

Ранее Сергей Каракаев рассказал, что уже 17 декабря ракетный полк Ясненского ракетного соединения заступит на боевое дежурство с комплексом «Авангард». А ракетный полк в Тверской области уже заступил на боевое дежурство на новом подвижном грунтовом комплексе «Ярс».

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов