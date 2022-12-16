В МИД РФ объяснили, чем грозит ревизия документов Нюрнберга

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Недопустимо переписывать историю Второй мировой войны, а также допускать ревизию устава ООН и документов Нюрнбергского процесса. России необходимо продолжать отстаивать свою позицию, сохраняя историческую правду. Об этом в эфире «Звезды» заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

«Все документы Нюрнбергского процесса достаточно четко зафиксировали то, кто во Второй мировой войне воевал на стороне сил добра, а кто сражался на стороне сил зла, кто несет ответственность за многочисленные, массовые, систематические нарушения, преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности», - отметил Лукьянцев.

Напомним, Григорий Лукьянцев также назвал тревожным знаком тот факт, что Запад голосует в ООН против российской резолюции, запрещающей героизацию нацизма. Однако эти действия ожидаемы и прогнозируемы.

По словам дипломата, западные страны взяли курс на демонизацию России. Усилились стремления фальсификации истории и попытки переписать ее в угоду конъектурным политическим интересам.

Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Пятьдесят стран, в числе которых США, Украина и Германия, выступили против нее.

Несмотря на это, резолюция была принята большинством голосов. За ее принятие проголосовали 120 стран, 10 воздержались. В числе последних оказались такие страны, как Турция, Швейцария, Афганистан и Республика Корея.