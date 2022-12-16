В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ объяснили, чем грозит ревизия документов Нюрнберга

Сергей Лебедев
22:37 16.12.2022
России необходимо отстаивать свою позицию, сохраняя историческую правду.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Globallookpress
Читайте нас на:

Недопустимо переписывать историю Второй мировой войны, а также допускать ревизию устава ООН и документов Нюрнбергского процесса. России необходимо продолжать отстаивать свою позицию, сохраняя историческую правду. Об этом в эфире «Звезды» заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

«Все документы Нюрнбергского процесса достаточно четко зафиксировали то, кто во Второй мировой войне воевал на стороне сил добра, а кто сражался на стороне сил зла, кто несет ответственность за многочисленные, массовые, систематические нарушения, преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности», - отметил Лукьянцев.

Напомним, Григорий Лукьянцев также назвал тревожным знаком тот факт, что Запад голосует в ООН против российской резолюции, запрещающей героизацию нацизма. Однако эти действия ожидаемы и прогнозируемы.

По словам дипломата, западные страны взяли курс на демонизацию России. Усилились стремления фальсификации истории и попытки переписать ее в угоду конъектурным политическим интересам.

Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Пятьдесят стран, в числе которых США, Украина и Германия, выступили против нее.

Несмотря на это, резолюция была принята большинством голосов. За ее принятие проголосовали 120 стран, 10 воздержались. В числе последних оказались такие страны, как Турция, Швейцария, Афганистан и Республика Корея. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:59 В стране и мире
Евросоюз опубликовал списки физлиц и компаний, попавших в девятый пакет санкций против РФ
21:00 В стране и мире
Видео
Впервые в истории ООН: почему целых пятьдесят стран отказались осуждать нацизм
20:26 В стране и мире
В Росавиавции рассказали об итогах проверки документов iFly на полеты через Сирию
19:06 В стране и мире
Стало известно место, из которого главе Русского дома в ЦАР отправили взрывчатку
18:48 Армия
Видео
«Всегда рядом»: российским военнослужащим на передовую отправили новогодние подарки
Популярное
Видео
Путин о Евросоюзе: как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?
Видео
Путин: мы в кабалу не собираемся, ресурсы в экономике есть
Видео
Крикалев: есть угроза, что экипаж «Союза» придется возвращать другим кораблем
Видео
В осколках, воде и рыбах: видео разбившегося огромного аквариума в отеле в Берлине
Видео
Путин рассказал, что на следующее утро после прививки от гриппа уже занимался спортом
В Кремле заявили, что присоединение Чернигова и Одессы к России зависит от мнения граждан
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.