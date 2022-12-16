Пытаются переписать историю: почему Запад голосует против резолюции, запрещающей героизацию нацизма

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Факт того, что Запад голосует против российской резолюции против героизации нацизма в ООН, является тревожным знаком. Однако он был ожидаемым и прогнозируемым. Об этом в эфире «Звезды» заявил уполномоченный Министерства иностранных дел РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

По словам дипломата, что против нашей резолюции пытались голосовать и ранее. Подобный инцидент произошел в 2011 году. Однако тогда большинство из тех, кто ее не поддерживал, в итоге воздержались. А вот, например, Германия, Австрия и Португалия тогда заверяли, что никогда не будут голосовать против резолюции.

«Но геополитическая ситуация изменилась, изменились подходы. Сейчас ясно чувствует курс на демонизацию Российской Федерации. Усилились многократно стремления фальсификации истории, в том числе Второй мировой войны, попытки переписать ее в угоду конъектурным политическим интересам», - отметил Лукьянцев.

Напомним, ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Пятьдесят стран, в числе которых США, Украина и Германия, выступили против нее.

Несмотря на это, резолюция была принята большинством голосов. За ее принятие проголосовали 120 стран, 10 воздержались. В числе последних оказались такие страны, как Турция, Швейцария, Афганистан и Республика Корея.