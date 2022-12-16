Евросоюз увеличит Фонд мира на два миллиарда евро, чтобы поставлять оружие Киеву

Также Олаф Шольц заявил, что страны Европы будут поддерживать Киев «в политическом, гуманитарном, финансовом плане и поставками оружия до тех пор, пока это необходимо».

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Европейский фонд мира будет увеличен на два миллиарда евро для оказания военной поддержки Украине. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза, который завершился в Брюсселе, заявил федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы также предоставляем больше денег, чтобы обеспечить европейские поставки оружия на Украину. С этой целью европейский фонд мира будет увеличен на €2 млрд. Мы решили это сегодня здесь, в Брюсселе», - передает его слова ТАСС.

Также политик отметил, что страны Европы будут поддерживать Киев «в политическом, гуманитарном, финансовом плане и поставками оружия до тех пор, пока это необходимо».

Ранее Олаф Шольц выступил за возобновление сотрудничества с Россией в сфере экономики после окончания украинского конфликта. Федеральный канцлер ФРГ отметил, что после завершения конфликта Россия останется крупнейшей страной на европейском континенте, поэтому очень важно подготовиться к этому времени.

Однако в Латвии выразили недовольство словами Шольца о необходимости сотрудничать с Россией. Кроме него, критике подверглась Франция, которая также призывала к диалогу с РФ. О снижении доверия к этим странам заявил экс-глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс.