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За намерения сотрудничать с Россией Олафа Шольца раскритиковали в Латвии

Семен Лавров
16:57 15.12.2022
Экс-министр обороны Латвии заявил, что Германии и Франции стало трудно доверять после их слов о сотрудничестве с Россией.
За намерения сотрудничать с Россией Олафа Шольца раскритиковали в Латвии
© Фото: Zheng Huansong, XinHua, GlobalLookPress
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В Латвии выразили недовольство словами Олафа Шольца о необходимости сотрудничать с Россией. Кроме него критике подверглась Франция, которая также призывала к диалогу с РФ. О снижении доверия к этим странам заявил экс-глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс.

«Трудно доверять Германии или Франции после таких вот еженедельных заявлений», - написал он в Twitter.

Пабрикс также заявил, что страны Западной Европы считают Латвию и другие страны «пешками в своей игре».

«Когда они узнают, что Украина, Прибалтика, Польша, Финляндия не являются пешками в их игре?» - возмутился экс-министр.

Двенадцатого декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении возобновить сотрудничество с РФ после окончания конфликта на Украине. До этого между лидерами России и Германии прошел телефонный разговор, в котором немецкой стороне были вновь разъяснены принципиальные подходы к проведению специальной операции.

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