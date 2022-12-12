Шольц выступил за возобновление сотрудничества с РФ после окончания конфликта на Украине
Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за возобновление сотрудничества с Россией в сфере экономики после окончания украинского конфликта. Об этом пишет газета Zeit.
«Федеральный канцлер высказался о перспективе возобновления экономического сотрудничества с Россией после окончания конфликта на Украине», - говорится в статье.
По словам председателя правительства Германии, в настоящее время отношения между странами остаются сложными.
«На данный момент отношения, которые у нас есть, сокращаются, сокращаются, сокращаются. Сейчас мы ужесточаем санкции », - заявил Шольц.
Он отметил, что после завершения конфликта РФ останется крупнейшей страной на европейском континенте, «поэтому очень важно, чтобы мы подготовились к этому времени».
Ранее российский президент Владимир Путин пообщался по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Руководители стран обсудили различные аспекты ситуации вокруг Украины. Немецкой стороне вновь подробно были разъяснены принципиальные подходы к проведению специальной операции.