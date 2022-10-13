В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол Антонов: в маниакальном стремлении очернить и отменить Россию США готовы прославлять нацизм

Марина Крижановская
20:14 13.10.2022
Анатолий Антонов прокомментировал факт выступления боевиков украинского нацформирования «Азов»* перед слушателями одного из известнейших американских университетов.
Посол Антонов: в маниакальном стремлении очернить и отменить Россию США готовы прославлять нацизм
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
Читайте нас на:

Российское дипведомство в США прокомментировало факт выступления перед слушателями Стэнфордского университета боевиков неонацистской организации «Азов»*. Посол России Анатолий Антонов заявил, что нет сомнений, «какие идеи украинские террористы, чьи руки "по локоть в крови" от убийств мирных жителей, продвигают перед молодежью».

Высокопоставленный дипломат напомнил, какие идеи исповедует данное нацформирование. Это «человеконенавистническая и фашистская идеология», о которой Западу «прекрасно известно».

«Складывается впечатление, что в маниакальном стремлении "очернить и отменить" Россию Соединенные Штаты готовы даже прославлять нацизм, против которого народы наших стран героически сражались во время Второй мировой войны», - рассказал Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ.

Посол Антонов напомнил, что советский и американский солдат вместе боролись против фашистов во имя будущего без нацизма. Однако, нынешние США забывают о «славном прошлом - советско-американском братстве». Посол риторически спрашивает, неужели все это делается ради победы над нынешней Россией.

«В США все больше забывают о славном прошлом - советско-американском братстве в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., когда наши деды погибали от рук фашистов, лилась кровь за будущее без нацизма. Неужели ради победы над Россией на поле боя американцы встанут в один строй с фашистскими молодчиками из батальона "Азов"* и будут защищать нацистскую идеологию?», - приводятся его слова в Telegram-канале посольства.

Немногим ранее сообщалось, что на территорию ДНР была заброшена диверсионная группа украинского националистического батальона «Азов»*. В Мариуполе для них был заготовлен схрон с оружием. Он был обнаружен и изъят, в нем находилось несколько единиц автоматического оружия, гранатомет, ручные гранаты, взрывчатка и устройство для ее дистанционного подрыва, боекомплекты к различным видам вооружения.

*«Азов» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:14 В стране и мире
Посол Антонов: в маниакальном стремлении очернить и отменить Россию США готовы прославлять нацизм
18:15 В стране и мире
Видео
Хуснуллин заявил о решении кабмина помочь в организации выезда жителей Херсонщины в другие регионы РФ
16:25 В стране и мире
Песков: «Турецкий поток» никогда не заменит «Северные потоки»
15:30 Армия
В МО РФ сообщили о возвращении по обмену 20 российских военнослужащих с территории Украины
15:17 В стране и мире
Песков: несколько человек арестованы после попытки теракта на «Турецком потоке»
Популярное
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Видео
Минобороны России: в районе Запорожья поражены штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»**
Видео
Бомба для подрыва Крымского моста была отправлена из порта Одессы еще в августе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.