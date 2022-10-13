Посол Антонов: в маниакальном стремлении очернить и отменить Россию США готовы прославлять нацизм

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Российское дипведомство в США прокомментировало факт выступления перед слушателями Стэнфордского университета боевиков неонацистской организации «Азов»*. Посол России Анатолий Антонов заявил, что нет сомнений, «какие идеи украинские террористы, чьи руки "по локоть в крови" от убийств мирных жителей, продвигают перед молодежью».

Высокопоставленный дипломат напомнил, какие идеи исповедует данное нацформирование. Это «человеконенавистническая и фашистская идеология», о которой Западу «прекрасно известно».

«Складывается впечатление, что в маниакальном стремлении "очернить и отменить" Россию Соединенные Штаты готовы даже прославлять нацизм, против которого народы наших стран героически сражались во время Второй мировой войны», - рассказал Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ.

Посол Антонов напомнил, что советский и американский солдат вместе боролись против фашистов во имя будущего без нацизма. Однако, нынешние США забывают о «славном прошлом - советско-американском братстве». Посол риторически спрашивает, неужели все это делается ради победы над нынешней Россией.

«В США все больше забывают о славном прошлом - советско-американском братстве в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., когда наши деды погибали от рук фашистов, лилась кровь за будущее без нацизма. Неужели ради победы над Россией на поле боя американцы встанут в один строй с фашистскими молодчиками из батальона "Азов"* и будут защищать нацистскую идеологию?», - приводятся его слова в Telegram-канале посольства.

Немногим ранее сообщалось, что на территорию ДНР была заброшена диверсионная группа украинского националистического батальона «Азов»*. В Мариуполе для них был заготовлен схрон с оружием. Он был обнаружен и изъят, в нем находилось несколько единиц автоматического оружия, гранатомет, ручные гранаты, взрывчатка и устройство для ее дистанционного подрыва, боекомплекты к различным видам вооружения.

*«Азов» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.