Страны ЕС согласовали девятый пакет санкций против России

Планируется, что уже к полудню 16 декабря участники блока завершат формальные письменные процедуры.

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Страны - участницы Европейского союза согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на дипломатические источники в ЕС.

Отмечается, что консенсус по ограничительным мерам в отношении РФ был достигнут в кулуарах саммита лидеров Евросоюза, который проходит в Брюсселе. Пакет рестрикций окончательно согласован, планируется, что уже к полудню 16 декабря будут завершены формальные письменные процедуры.

«Санкции согласованы», - сказал один из европейских дипломатов.

Накануне президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что против Российской Федерации развернута беспрецедентная санкционная агрессия. По словам главы государства, западные страны хотят в сжатые сроки смять российскую экономику.

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил о бездейственности антироссийских санкций. По его словам, данное утверждение подтверждает сегодняшний профицит торгового баланса РФ.