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Санкции западных стран в отношении России оказались бездейственными. Об этом в интервью RT заявил бывший австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе. По его словам, данное утверждение подтверждает сегодняшний профицит торгового баланса РФ.

«Я читал, что в этом году, когда были приняты санкции, профицит России по отношению к Европейскому союзу вырос больше чем в два раза - с $100 млрд до $200 млрд. Это показывает, что санкции не действуют, ведь они также спровоцировали стремительный рост цен, и мы видели, как трейдеры перепродавали нефть в Европу по более высоким ценам через Дубай и Абу-Даби», - сказал Штрахе.

Напомним, недавно в посольстве РФ в США заявили, что Москва не откажется от своего курса из-за санкций, а очередные ограничения в отношении экспорта из России могут нанести вред зарубежным партнерам. По словам дипломатов, эти действия являются попыткой «утолить санкционный зуд» американских властей.

Подчеркивается, что введение новых санкций показывает неэффективность таких методов. Американская власть все меньше и меньше способна влиять на Россию.