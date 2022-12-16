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Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди

Семен Лавров
15:06 16.12.2022
Лидеры обсудили перспективы совместной деятельности в различных сферах и выразили удовлетворения стратегическим партнерством стран.
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили удовлетворение высоким уровнем двухстороннего сотрудничества. Данное заявление было опубликовано на официальном сайте Кремля по итогам совместных телефонных переговоров лидеров стран.

В сообщении говорится, что взаимодействие России и Индии развивается на принципах привилегированного стратегического партнерства. Кроме этого, были названы различные сферы дальнейшей совместной работы стран.

«Лидеры подробно обсудили перспективы практической кооперации в таких сферах, как взаимные инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика», - говорится в публикации.

Путин и Моди обсудили и координацию в рамках международных организаций. Среди них отмечена особая важность деятельности Шанхайской организации сотрудничества и «Группы двадцати».

Также премьер-министр Индии попросил Владимира Путина рассказать о ситуации на Украине. В ответ глава РФ дал принципиальные оценки в контексте проводимой Россией линии на данном направлении.

Ранее индийская газета The Indian Express писала о планах министерства торговли Индии увеличить товарооборот с Россией. Также сообщалось, индейское правительство дало разрешение на использование национальной валюты для дополнительной стимуляции торговых операций. До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил значительное увеличение торговли между странами.

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