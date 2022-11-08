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Ларов назвал отношения с Индией «особо привилегированным стратегическим партнерством»

Ирина Елагина
16:40 08.11.2022
В Москве прошла пятая в этом году встреча глав МИД России и Индии.
Ларов назвал отношения с Индией «особо привилегированным стратегическим партнерством»
© Фото: ТРК "Звезда"
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«Особо привилегированным стратегическим партнерством» назвал министр иностранных дел Сергей Лавров отношения России и Индии. Дальнейшее развитие двусторонних отношений стало темой встречи глав МИД России и Индии Сергея Лаврова и Субраманьяма Джайшанкара.

Во время переговоров были затронуты вопросы совместного производства вооружений, а также укрепление торговых связей. Лавров отметил значительный рост товарооборота между странами - сейчас он достиг 17 миллиардов долларов, а цель - довести его до 30 миллиардов.

«В эпоху перемен, переживаемую сейчас международным сообществом, важно на регулярной основе сверять наши оценки и договариваться о том, как дальше будем продвигать решение всех задач, поставленных президентом России В.В. Путиным и премьер-министром Индии Н. Моди в политической, торгово-экономической, инвестиционной, технологической сферах, а также в области культурно-гуманитарных обменов», - отметил Сергей Лавров.

Это уже пятая встреча глав внешнеполитических ведомств России и Индии в этом году.

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