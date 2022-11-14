The Indian Express: Индия собирается увеличить вдвое товарооборот с Россией

При этом правительство страны дало разрешение на использование индийской рупии для дополнительной стимуляции торговых операций.

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Индия планирует увеличить объемы торговли с Россией в два раза, в том числе с расчетами в национальных валютах. Об этом сообщает газета The Indian Express.

По данным издания, министерство торговли Индии, проанализировав отзывы экспортеров и коммерческих организаций, пришло к выводу, что в скором будущем стране необходимо наращивать объемы торговых операций. При этом правительство страны дало разрешение на использование индийской рупии для дополнительной стимуляции.

Как отмечает торговое ведомство, данное решение было принято с целью упростить и облегчить международные операции в национальной валюте, в том числе на фоне роста интереса к ее интернационализации.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал отношения России и Индии «особо привилегированным стратегическим партнерством». Во время переговоров глав МИД России и Индии были затронуты вопросы совместного производства вооружений, а также укрепление торговых связей. Лавров отметил значительный рост товарооборота между странами - сейчас он достиг 17 миллиардов долларов, а цель - довести его до 30 миллиардов.