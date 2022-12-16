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Путин в Минске обсудит с Лукашенко развитие стратегического партнерства и союзничества

Андрей Аркадьев
12:06 16.12.2022
Глава российского государства посетит Белоруссию 19 декабря.
Путин в Минске обсудит с Лукашенко развитие стратегического партнерства и союзничества
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Президент РФ Владимир Путин обсудит со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко развитие стратегического партнерства и союзничества, сообщает пресс-служба Кремля. Глава российского государства посетит Минск 19 декабря.

«Планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства», - говорится в сообщении.

Также в ходе встречи лидеры обсудят актуальные темы международной и региональной повестки, уточняет пресс-служба.

Ранее Путин и члены Совбеза РФ обсудили взаимодействие с соседними государствами.

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