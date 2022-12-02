Путин обсудил с членами Совбеза РФ подготовку кадров для обеспечения информбезопасности

По словам Дмитрия Пескова, также обсуждались социально-экономические и международные вопросы.

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Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ, в ходе которого обсудил подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности страны. Темой заседания также стали социально-экономические и международные вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В качестве основного вопроса рассматривалась тема подготовки кадров для обеспечения информационной безопасности РФ», - сказал представитель Кремля.

В совещании, которое проходило в онлайн-формате, приняли участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, Министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В начале мая Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечение информационной безопасности России. Согласно тексту документа, в организациях должно быть создано подразделение, которые будет реагировать на атаки хакеров. ФСБ РФ поручается организовать аккредитацию центров борьбы с компьютерными атаками.