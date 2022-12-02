В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин обсудил с членами Совбеза РФ подготовку кадров для обеспечения информбезопасности

Максим Крюков
19:35 02.12.2022
По словам Дмитрия Пескова, также обсуждались социально-экономические и международные вопросы.
Путин обсудил с членами Совбеза РФ подготовку кадров для обеспечения информбезопасности
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ, в ходе которого обсудил подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности страны. Темой заседания также стали социально-экономические и международные вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В качестве основного вопроса рассматривалась тема подготовки кадров для обеспечения информационной безопасности РФ», - сказал представитель Кремля.

В совещании, которое проходило в онлайн-формате, приняли участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, Министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В начале мая Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечение информационной безопасности России. Согласно тексту документа, в организациях должно быть создано подразделение, которые будет реагировать на атаки хакеров. ФСБ РФ поручается организовать аккредитацию центров борьбы с компьютерными атаками.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:09 В стране и мире
Путину сообщат, что участник из Донецка покинул онлайн-встречу с ним из-за обстрела
19:01 В стране и мире
Видео
Среди траншей и блиндажей: видео с Собяниным на линии обороны в зоне СВО
18:37 Армия
Видео
Залпы возмездия: как РСЗО «Торнадо-Г» мешают с землей украинских боевиков под Донецком
18:11 В стране и мире
Видео
«Никакой военной целесообразности»: Пушилин приехал в центр Донецка после обстрела боевиков
16:48 В стране и мире
Вучич: Сербия преследовала тех, кто пытался через страну обойти антироссийские санкции ЕС
Популярное
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Видео
«Не зря пацаны гибли»: боец батальона «Сомали» поблагодарил Путина за возвращение Донбасса в Россию
Видео
Обстрел во время интервью с бойцом ВС РФ в Новой Каховке попал на видео
Видео
Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Видео
Путин: все мои отношения с Японией через дзюдо идут
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии в ходе СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.