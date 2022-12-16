В стране и мире Путин и члены Совбеза РФ обсудили взаимодействие с соседними государствами Анна Касаткина Совещание Совета безопасности состоялось вечером 15 декабря. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин вечером 15 декабря из Ново-Огарево провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. На нем обсуждались вопросы безопасности и взаимодействия с соседними государствами. «Рассмотрим текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях для страны, а также поговорим о нашем взаимодействии с соседями по отдельным, весьма значимым для нас направлениям», — сказал президент в начале совещания. Докладчиком по озвученной теме выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее Путин обсудил с членами Совбеза подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности. Экспертное мнение и аналитика