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Путин и члены Совбеза РФ обсудили взаимодействие с соседними государствами

Анна Касаткина
12:02 16.12.2022
Совещание Совета безопасности состоялось вечером 15 декабря.
Путин и члены Совбеза РФ обсудили взаимодействие с соседними государствами
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин вечером 15 декабря из Ново-Огарево провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. На нем обсуждались вопросы безопасности и взаимодействия с соседними государствами.

«Рассмотрим текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях для страны, а также поговорим о нашем взаимодействии с соседями по отдельным, весьма значимым для нас направлениям», — сказал президент в начале совещания.

Докладчиком по озвученной теме выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее Путин обсудил с членами Совбеза подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности.

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