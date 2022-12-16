Полиция с громкоговорителями, взрывы: обстановка на Украине после объявления воздушной тревоги
Взрывы прогремели сразу в нескольких регионах Украины после объявления воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ. В частности, речь идет о Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областях. Мэр Харькова заявил о взрывах на инфраструктурных объектах.
На кадрах от очевидцев из Киевской области видно, что в настоящий момент в регионе ездят полицейские машины с громкоговорителями, призывая немедленно пройти в укрытия. В украинской столице некоторые жители города сейчас укрываются в метро.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах города. Он призвал киевлян не покидать укрытия.
Накануне украинские националисты обстреляли Донецк. По информации штаба теробороны, в результате обстрелов боевиков за сутки на территории ДНР погибли два мирных жителя, еще 13 пострадали.
Сегодня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об украинском обстреле маршрутного такси в Куйбышевском районе.