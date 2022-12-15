Дыра в куполе: кадры последствий попадания ракеты в кафедральный собор Донецка

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Свято-Преображенский кафедральный собор в центре Донецка пострадал в результате массированного обстрела города. По предварительным данным, реактивный снаряд РСЗО иностранного производства пробил купол храма. На месте обстрела побывал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

«В семь утра в Преображенском соборе - одном из самых больших, красивейших храмов Донецка - начиналось богослужение, собрались прихожане. Ракета ударила в центральный купол, пробила дыру в нем. Внутри все завалено обломками, осколки от ракеты посыпались вниз», - рассказал Кустов.

За минувшие сутки Донецк подвергся массированному обстрелу, сильнейшему за последние восемь лет. Украинские боевики выпустили по городу десятки снарядов, есть погибшие и раненые.

Удары пришлись на торговый центр и жилые дома. Ракеты также перебили газопроводы. На месте работают экстренные службы.