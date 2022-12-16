Мэр Донецка сообщил об украинском обстреле маршрутного такси в Куйбышевском районе

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Маршрутное такси попало под обстрел вооруженных формирований Украины в Куйбышевском района Донецка, есть пострадавшие. Об этом написал мэр города Алексей Кулемзин в своем telegram-канале.

«Очевидцы сообщают, что в результате обстрела Куйбышевского района в микрорайоне Азотный маршрутное такси № 16 посекло осколками, есть раненые», - сообщил он.

В следующем сообщении Кулемзин написал, что украинские боевики нанесли еще один удар по Куйбышевскому району Донецка. По данным СЦКК из Нетайлово было выпущено три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров.