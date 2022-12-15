Груды обломков: кадры последствий массированного обстрела Донецка

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Удар украинские боевиков из РСЗО «Град» пришелся на торговый центр и жилые дома в Донецке. О последствиях массированного обстрела рассказал корреспондент «Звезды».

«Беспрецедентный обстрел, с 2014 года дончане не помнят таких обстрелов. За один раз украинские боевики выпустили по городу целый пакет, как говорят военные, из реактивных систем залпового огня «Град»», — передает он.

Удары пришлись, в том числе, по торговому центру.

«Крыша просто разворочена, вокруг разбросаны обломки этой крыши и, собственно говоря, здания. Здесь находился торговый центр. Ракеты прилетели как раз в тот момент, когда люди собирались на работу, возможно, уже многие вышли из дома», — говорит наш корреспондент.

По последним данным, ракеты также перебили газопроводы, попали в купол Спасо-Преображенского собора и жилые дома. Под обломками одного из домов находятся люди, на месте ведутся спасательные работы.

Обстрел, по данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, произошел после 6.00. В общей сложности было выпущено 40 ракет.