Не менее 20 ракет: мэр Горловки заявил самом мощном обстреле Донецка с 2014 года

© Видео: Prikhodko1970, Telegram Донбасс сегодня VK © Фото: Донбасс сегодня VK

По центру Донецка ударило не менее 20 ракет из РСЗО «Град», подобного не было с 2014 года. Об этом заявил мэр Горловки Иван Приходько.

«Я не помню с 14-го года полного пакета "Града", пожалуй, это первый раз, да еще и по центру», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Приходько, последняя подобная трагедия была 27 июля 2014 года в центре Горловки — тогда погибло 22 мирных жителя.

Как передает из Донецка корреспондент «Звезды», длинная серия хлопков, за которыми последовали прилеты ракет, раздалась рано утром. По его сведениям, есть попадания по жилым домам и возгорания.

Вечером 14 декабря украинские националисты семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 32 снаряда. Под обстрелы попали поселок Гольмовский, Горловка и Донецк.