С 17:00 до 23:00 мск украинские силовики обстреляли Гольмовский, Горловку и Донецк, выпустив в общей сложности 32 снаряда.

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Украинские националисты за минувшие шесть часов семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

С 17:00 до 23:00 мск украинские силовики подвергли обстрелам Гольмовский, Горловку и Донецк, выпустив в общей сложности 32 снаряда, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Ранее стало известно, что вооруженные формирования украинских националистов обстреляли Донецк, Горловку и Майорск Донецкой Народной Республики, выпустив за 2,5 часа суммарно 21 снаряд из крупнокалиберной артиллерии, а также пять мин калибром 120-мм.