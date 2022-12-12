Кровь и разрушения: украинские боевики обстреляли Донецк из «Градов» и натовских гаубиц

Обстреливаются Куйбышевский, Киевский и Петровский районы города, а также Макеевка.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вооруженные формирования Украины три раза за день обстреляли из РСЗО «Град» Донецк. Один из шести снарядов попал в строительный магазин в Куйбышевском районе. В результате погиб мирный житель, сообщил корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

«Погиб человек в Куйбышевском районе Донецка. Он пришел в магазин строительный, как раз в этот момент ударили ракеты РСЗО "Град" по району», - рассказал Кустов.

Также под огнем оказался Донецкий энергозавод, который находится поблизости. В целом сегодня украинские боевики бьют с самого утра по Донецку.

Обстреливаются не только Куйбышевский, но и Киевский, и Петровский районы города, а также Макеевка. Украинские боевики используют РСЗО «Град» и артиллерийские системы калибра 155 миллиметров.

Власти Донецкой Народной Республики рекомендовали всех работников по возможности перевести на дистанционный формат работы в целях безопасности.