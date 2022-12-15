Foreign Policy: конгресс США призывает исключить Россию из постоянных членов Совбеза ООН

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Соединенным Штатам необходимо добиваться исключения России из Совета Безопасности ООН в связи с событиями на Украине. С подобным призывом к президенту США Джо Байдену обратились конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон. По их мнению, Россия якобы «совершила вопиющие нарушения» устава ООН, пишет издание Foreign Policy.

С подобной инициативой президент Украины Владимир Зеленский выступал еще в начале апреля. Тогда постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд объяснила украинскому лидеру невозможность подобного шага. Совбез был создан после Второй мировой войны и изменить тот факт, что Россия его член - невозможно, заявили тогда Томас-Гринфилд.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, отвечая на вопрос о вероятности исключения России из Совета Безопасности ООН, отметил, что такие идеи «абсолютно нереальны». Для их осуществления необходимо внести изменения, за которые должны проголосовать, а после ратифицировать две трети стран - членов ООН.