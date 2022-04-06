В США заявили о невозможности исключения России из Совбеза ООН

С предложением исключить Россию из списка членов Совбеза ООН с правом вето выступил президент Украины Владимир Зеленский.

© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Global Look Press

Россию невозможно исключить из Совета безопасности ООН. Об этом заявила постоянный представитель США при организации Линда Томас-Гринфилд.

«Совет безопасности был создан вследствие создания ООН после Второй мировой войны. Они являются членами Совета безопасности. Это факт. Мы не можем изменить этот факт», - сказала Томас-Гринфилд в эфире MSNBC.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Советом безопасности ООН в режиме видеосвязи, призвал исключить Россию из СБ, так как Москва обладает правом вето. В противном случае, украинский лидер предложил участникам организации самораспуститься.

До этого замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин подтвердил нереальность идей об исключении России из Совбеза. Кроме того, Вершинин обратил внимание на нежизнеспособность архитектуры международных отношений без Российской Федерации. Замглавы МИД России отметил, что нынешний состав Совета Безопасности ООН не содержит важные государства, располагающиеся в Азии, Африке и в Латинской Америке. Но наоборот - переполнен странами Запада, которые проводят решения, «не отвечающие целям и интересам международного сообщества».