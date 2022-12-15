Полное перевооружение на «Ярсы»: как ставят на боевое дежурство межконтинентальные ракеты в Козельске

Военнослужащие Козельской дивизии ракетных войск стратегического назначения прошли необходимую подготовку для работы с этим грозным оружием и готовы заступить на боевое дежурство.

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В Калужской области продолжается ядерное перевооружение. На замену «Тополям» в шахты загружают «Ярсы» - межконтинентальные баллистические ядерные ракеты сдерживания. Процесс идет медленно, но, как говорят ракетчики, спешка не нужна. Для безопасности даже скорость перевозки «Ярса» ограничена двадцатью километрами в час. Операцию по перевооружению проводят в преддверии дня РВСН, который военные будут отмечать в эту субботу, а пока офицеры проходят обучение, чтобы одновременно вместе с «Ярсами» заступить на боевое дежурство.

Больше двух часов маршем в строгой секретности и колонна бронетехники доставит межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» к специальной подготовленной пусковой установке, где ее поставят на боевое дежурство. Колонна направляется в Козельскую дивизию ракетных войск стратегического назначения. Пока «Ярс» находится в установщике, но совсем скоро начнется сложный, можно сказать, ювелирный процесс. Военные опустят ракету на глубину порядка тридцати метров. Эта работа занимает несколько часов.

Открывается люк шахты, который способен выдержать удар любого высокоточного оружия. Но до загрузки ракеты еще далеко. Впереди один из самых сложных этапов. Боевому расчету необходимо максимально точно выставить агрегат, чтобы ракета ровно опустилась в шахту. Для этого используют специальные приборы. Ракете придают нужный угол наклона. Вначале «Ярс» будто зависает в воздухе, а потом погрузчик медленно переводят в вертикальное положение.

«Очередная боевая ракета встанет на дежурство в плановые сроки. Родина получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, который позволит решать любые важные задачи на стратегическом уровне», - заявил командир ракетной дивизии Алексей Соколов.

«Ярс», или ядерная межконтинентальная баллистическая ракета сдерживания. Это оружие XXI века, пришедшее на смену ракетному комплексу «Тополь». Быстрая, мощная, маневренная. Она способна дать отпор любому агрессору. Дальность действия - около 12 тысяч километров, а ее отклонение от цели - не более 150 метров. Для иностранных систем ПРО ракета недосягаема. Пока «Ярс» приближается к цели, происходит еще и деление на управляемые боеголовки. Лейтенант по имени Вадим - один из тех, кто участвовал в загрузке «Ярса». Он только этим летом окончил академию ракетных войск стратегического назначения и уже контролирует такие серьезные работы.

«Волнение есть, но оно не мешает работать. Испытываю гордость за свою страну, что она ставит на вооружение такие изделия, чтобы Родина могла спать спокойно», - рассказал инженер расчета Вадим Вязовский.

В Калужской области, где дислоцируется полк, перевооружение на «Ярсы» идет полным ходом. Через несколько дней после загрузки одной ракеты - очередной «Ярс» готовится встать на боевое дежурство. Через неделю эти офицеры будут контролировать установку, нести боевое дежурство глубоко под землей - в центральном командном пункте ракетных войск. А пока они готовятся в учебном корпусе.

«Мы прошли переобучение на комплекс "Ярс". В сравнении с предыдущим комплексом, он новый, современный. Перед заступлением на дежурство мы проходим психологический отбор, отрабатываем нормативы», - поделился командир дивизиона Артем Игнатьев.

Воинская часть успешно провела переобучение ракетчиков. Они могут грамотно и безопасно использовать эту боевую технику. Кроме этого, в Калужской области строится новая инфраструктура, чтобы улучшить быт военнослужащих.