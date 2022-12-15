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Очередную МБР «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении

05:00 15.12.2022
Козельское ракетное соединение - первое в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Козельском ракетном соединении, что в Калужской области, провели загрузку очередной, второй за неделю, межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ). Ракету установили с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длились несколько часов.

Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха.

«Очередная межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" загружена в шахтную пусковую установку. В ракетном полку продолжаются плановые мероприятия по перевооружению на новый ракетный комплекс. Личный состав полка прошел несколько этапов подготовки и готов к выполнению задач по предназначению», - рассказал начальник штаба ракетного полка Алексей Новиков.

Выполнение запланированных на 2022 год мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличит возможности группировки по выполнению поставленных задач.

Ранее в РВСН рассказали, как загружают в шахту ракеты комплекса «Авангард». В загрузке в шахтную пусковую установку ракеты стратегического комплекса участвуют более 40 человек. «Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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