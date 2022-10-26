Армия Пуск ракеты комплекса «Ярс» в Плесецке показали с коптера Ракета стартовала с космодрома Плесецк и поразила цель на камчатском полигоне Кура. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российское Минобороны опубликовало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Это произошло в рамках тренировки по стратегическому сдерживанию под руководством президента России Владимира Путина. Ракета стартовала с космодрома Плесецк и поразила цель на камчатском полигоне Кура, сообщает военное ведомство. PC-24 «Ярс» - российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Является дальнейшим развитием комплекса «Тополь-М». Кроме того, Минобороны показало также кадры пуска межконтинентальной ракеты «Синева» с атомной подлодки «Тула» и вылеты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС перед пусками ракет. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика