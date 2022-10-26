Пуск ракеты комплекса «Ярс» в Плесецке показали с коптера
Российское Минобороны опубликовало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Это произошло в рамках тренировки по стратегическому сдерживанию под руководством президента России Владимира Путина.
Ракета стартовала с космодрома Плесецк и поразила цель на камчатском полигоне Кура, сообщает военное ведомство.
PC-24 «Ярс» - российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Является дальнейшим развитием комплекса «Тополь-М».
Кроме того, Минобороны показало также кадры пуска межконтинентальной ракеты «Синева» с атомной подлодки «Тула» и вылеты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС перед пусками ракет.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов