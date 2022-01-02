МИД РФ: попытки приписать Москве обязательства по Минским соглашениям загоняют ситуацию в тупик

Попытки объявить Россию стороной конфликта в Донбассе и приписывание ей неких обязательств по Минским соглашениям загоняет ситуацию на юго-востоке Украины в тупик. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

Он напомнил, что в свете недавних переговоров России и США по внутриукраинскому урегулированию, Белый дом высказался за неукоснительное соблюдение Минских соглашений. Российские власти выступают с аналогичных позиций, заявил Руденко. Ситуация осложняется на фоне категорического нежелания Киева исполнять свои обязательства, отметил он.

«Очевидно, что попытки обойти это требование, в том числе за счет объявления России стороной конфликта, приписывания ей неких обязательств по минским договоренностям, никак ими не предусмотренных, еще больше загоняют ситуацию в тупик. Тем самым на неопределенный срок отдаляются перспективы восстановления мира и безопасности в Донбассе», - приводит ТАСС слова замглавы МИД РФ.

На Смоленской площади выразили надежду, что власти США окажут решающее влияние на киевские власти и заставят их придерживаться взятых ранее на себя обязательств.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не станет стороной конфликта на Украине. Об этом он сказал во время Большой пресс-конференции в Москве. По его словам, российская сторона прилагает все возможные усилия, чтобы помочь как можно более быстрому урегулированию конфликта на востоке Украины.