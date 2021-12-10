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Байден заявил Зеленскому, что США поддерживают Минские соглашения

Анна Берестовая
03:21 10.12.2021
Президент США сообщил Зеленскому о поддержке Вашингтоном Минских договоренностей.
Байден заявил Зеленскому, что США поддерживают Минские соглашения
© Фото: Pool via CNP MediaPunch via www Globallookpress
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Американский лидер Джо Байден во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским отметил готовность Соединенных Штатов принимать участие в мерах по укреплению доверия для продвижения Минских договоренностей. Также глава США выразил поддержку «нормандскому формату».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Байден также подчеркнул, что Вашингтон полностью поддерживает принцип, в соответствии с которым все решения относительно судьбы Украины должны быть согласованы с Киевом. Он также выразил обеспокоенность, от своего лица и лица стран-союзников, якобы агрессивными действиями России в отношении Украины. В связи с этим президенты обратились к РФ с призывом «снизить напряженность» и указали на дипломатию как лучший способ продвижения в разрешении конфликта.

Кроме того, в процессе переговоров с лидерами «Бухарестской девятки» глава Соединенных Штатов обсудил вопрос относительно ситуации на границе РФ и Украины и возможных действий НАТО в связи с ней. В рамках беседы с представителями «восточного фланга» НАТО Байден заверил партнеров в приверженности американской стороны тесному взаимодействию с трансатлантическими союзниками по мере «работы над деэскалацией нынешнего кризиса».

Ранее Джо Байден сообщил о том, что на высоком уровне будто бы готовится некая встреча с участием минимум четырех союзников США, направленная на обсуждение обеспокоенности России действиями НАТО. Конкретизировать информацию он обещал «к пятнице».

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