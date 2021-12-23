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Путин заявил, что Россия не станет стороной конфликта на Украине

Егор Левин
14:16 23.12.2021
Глава государства напомнил, что в соответствии с Минскими соглашениями РФ является посредником в создании наилучших условий для определения будущего жителей Донбасса.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Oleksii Kovalov, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не станет стороной конфликта на Украине. Об этом он сказал во время Большой пресс-конференции в Москве.

По его словам, российская сторона прилагает все возможные усилия, чтобы помочь как можно более быстрому урегулированию конфликта на востоке Украины. Но в то же самое время Россию хотят сделать стороной этого противостояния.

«Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории. Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником. А нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет. Мы на это не соглашались», - заявил Путин.

Также он подчеркнул, что народные республики Донбасса пришлось в прямом смысле уговаривать на подписание Минских соглашений. Однако в итоге их согласие ничего не дало, так как официальный Киев после этого перестал контактировать с их руководством.

Ранее постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что украинская делегация неизменно блокирует любые мирные инициативы Донбасса по урегулированию вооруженного конфликта.

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