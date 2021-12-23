Путин заявил, что Россия не станет стороной конфликта на Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не станет стороной конфликта на Украине. Об этом он сказал во время Большой пресс-конференции в Москве.
По его словам, российская сторона прилагает все возможные усилия, чтобы помочь как можно более быстрому урегулированию конфликта на востоке Украины. Но в то же самое время Россию хотят сделать стороной этого противостояния.
«Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории. Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником. А нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет. Мы на это не соглашались», - заявил Путин.
Также он подчеркнул, что народные республики Донбасса пришлось в прямом смысле уговаривать на подписание Минских соглашений. Однако в итоге их согласие ничего не дало, так как официальный Киев после этого перестал контактировать с их руководством.
Ранее постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что украинская делегация неизменно блокирует любые мирные инициативы Донбасса по урегулированию вооруженного конфликта.