Находящимся в Перу гражданам РФ рекомендовали избегать поездок по стране

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Российским гражданам, находящимся в Перу, рекомендовали воздержаться от поездок по стране и посещения центральных районов Лимы в связи с проходящими в республике беспорядками. Соответствующее указание было опубликовано в Telegram-канале посольства России в южноамериканской стране.

«В последние дни в 8 регионах Перу и столице проходят массовые протесты населения, сопровождаемые перекрытием дорог, нападением на транспортные и коммуникационные инфраструктурные объекты и ожесточенными столкновениями с полицией», - говорится в сообщении.

Также в дипмиссии сообщили о семи погибших, двое из которых несовершеннолетние, а также десятках раненых и пропавших без вести. Кроме того, в департаментах Апуримак, Куско и Арекипа были закрыты аэропорты.

Накануне протестующие в Перу захватили аэропорт и подожгли несколько терминалов в городе Андауайлас. По данным управляющей госкомпании Coprac, демонстранты подожгли зал передатчиков и хранилище топлива. Внутри аэропорта находятся сотрудники аэропорта и полицейские, около 50 человек, которые стали «заложниками» демонстрантов, добавили в компании.