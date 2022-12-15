На саммите ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский газ

Решение может быть принято после заседания министров энергетики стран ЕС, которое пройдет 19 декабря в Брюсселе.

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Страны Евросоюза не смогли согласовать предельную стоимость на российский газ по итогам саммита по энергетике. Соответствующее заявление было опубликовано в четверг на сайте ЕС.

Согласно публикации, достичь поставленной задачи в Евросоюзе планируют на заседании министров энергетики, которое пройдет 19 декабря. При этом для достижения решения планируется улучшить координацию закупок газа и создать надежные ценовые ориентиры.

«Саммит приветствовал достигнутый прогресс и призвал Совет ЕС финализировать 19 декабря работу по предложениям о повышении солидарности», - говорится в сообщении.

Кроме этого заявление ЕС призывает увеличить инвестиции в зеленую энергетику и способствовать ускорению отказа от российских энергоресурсов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рубль стал одной из самых сильных валют в 2022 году. Это обусловлено переводом оплаты российского газа в рубли. Кроме этого, глава государства отметил, что несмотря на беспрецедентную санкционную агрессию против России, стране удалось стабилизировать ситуацию.