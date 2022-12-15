США заключат с Литвой контракт на поставку HIMARS на $495 млн
Госдепартамент Соединенных штатов одобрил потенциальную продажу Литве ракетных систем залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS. Соответствующее сообщение агентства по оборонному сотрудничеству, подконтрольного Пентагону, было направлено в Конгресс США.
«Госдепартамент вынес определение, одобряющее потенциальную продажу правительству Литвы пусковых установок М142 HIMARS и сопутствующего оборудования», - говорится в пресс-релизе.
Закупка HIMARS обойдется, согласно сообщению, Вильнюсу в 495 миллионов долларов. Данная сделка станет самым крупным оборонным контрактом в истории Литвы.
Поставки вооружения Соединенные штаты ведут и в другие страны Европы. Не так давно Госдеп одобрил продажу ПЗРК Stinger Финляндии на $380 млн. При этом военный бюджет НАТО продолжает увеличиваться. В 2023 году он составит 2 млрд евро, что на 5,8% больше, чем в этом году.