В стране и мире США заключат с Литвой контракт на поставку HIMARS на $495 млн Семен Лавров Госдепартамент одобрил потенциальную продажу Вильнюсу РСЗО HIMARS и отправил соответствующее сообщение в Конгресс США. © Фото: defense.gov Читайте нас на: Госдепартамент Соединенных штатов одобрил потенциальную продажу Литве ракетных систем залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS. Соответствующее сообщение агентства по оборонному сотрудничеству, подконтрольного Пентагону, было направлено в Конгресс США. «Госдепартамент вынес определение, одобряющее потенциальную продажу правительству Литвы пусковых установок М142 HIMARS и сопутствующего оборудования», - говорится в пресс-релизе.

Закупка HIMARS обойдется, согласно сообщению, Вильнюсу в 495 миллионов долларов. Данная сделка станет самым крупным оборонным контрактом в истории Литвы. Поставки вооружения Соединенные штаты ведут и в другие страны Европы. Не так давно Госдеп одобрил продажу ПЗРК Stinger Финляндии на $380 млн. При этом военный бюджет НАТО продолжает увеличиваться. В 2023 году он составит 2 млрд евро, что на 5,8% больше, чем в этом году. Экспертное мнение и аналитика