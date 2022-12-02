Госдеп США одобрил продажу Финляндии ракет к ПЗРК Stinger на $380 млн

Финляндия запрашивала у США 350 ракет и пять полетных тестов.

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Госдепартамент США одобрил продажу Финляндии ракет для переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщает агентство по оборонному сотрудничеству Министерства обороны страны.

«Государственный департамент согласовал возможную продажу правительству Финляндии портативных ракет FIM-92K Stinger», — говорится в сообщении.

Уточняется, что общая стоимость сделки, включая тестирование и сопутствующее оборудование, составляет 380 миллионов долларов. Финляндия запрашивала у США 350 ракет и пять полетных тестов.

Ранее в Госдепе США рассказали, что с начала российской спецоперации на Украине передали Киеву 236 артиллерийский систем.