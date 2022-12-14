НАТО установил военный бюджет на 2023 год в размере почти 2 млрд евро

Это на 25,8% больше, чем в текущем году.

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НАТО установил военный бюджет на следующий год на уровне 1,96 миллиарда евро. Это на 25,8% больше, чем в текущем году. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса.

«Гражданский бюджет установлен на уровне €370,8 млн, а военный — в размере €1,96 млрд, что на 27,8% и 25,8% больше, чем в 2022 году»,— говорится в заявлении.

Отмечается, что страны НАТО решили увеличить расходы, чтобы отреагировать на ухудшение условий безопасности из-за конфликта на Украине. Предполагается, что военный бюджет покроет операционные расходы штаба командной структуры альянса, расходы на миссии и операции по всему миру.

Напомним, накануне стало известно, что главы министерств иностранных дел стран ЕС согласовали увеличение на два миллиарда евро Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия на Украину. Общее увеличение финансового объема фонда до 2027 года составит до 5,5 миллиарда евро.