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Бут назвал свое задержание в Таиланде «подставой»

Семен Лавров
20:05 15.12.2022
Предприниматель также отметил, что в момент задержания он сохранял спокойствие, в отличии от пришедших за ним американцев.
Бут назвал свое задержание в Таиланде «подставой»
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Российский предприниматель Виктор Бут, который провел в американской тюрьме около 15 лет, рассказал о моменте своего задержания в Бангкоке в 2008 году. По словам предпринимателя он быстро понял, что это была «подстава».

«Это было, в общем-то, как только эти люди вошли. Это была подстава», - цитирует RT ответ Бута на вопрос о том, когда он понял, что это была «подстава».

При этом российский бизнесмен отметил, что в момент задержания он сохранял спокойствие, в отличии от задерживавших его тайцев и шедших за ними американцев.

После экстрадиции из Таиланда в США американский суд приговорил Виктора Бута к 25 годам тюремного заключения, признав его виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан Соединенных штатов и финансовой поддержке терроризма. 8 декабря 2022 года он был обменян на задержанную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. После возвращения в Росиию Виктор Бут дал ряд интервью журналистам, а также вступил ЛДПР.

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