Немецкой стороне вновь подробно были разъяснены принципиальные подходы к проведению специальной операции.

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Российский президент Владимир Путин пообщался по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Руководители стран обсудили различные аспекты ситуации вокруг Украины. Немецкой стороне вновь подробно были разъяснены принципиальные подходы к проведению специальной операции.

Отдельное внимание Владимир Путин обратил на деструктивную позицию Запада, который накачивает киевский режим деньгами, оружием и обучает боевиков. Это стимулирует украинских националистов к совершению новых кровавых преступлений против мирного населения.

В ходе разговора президент РФ призвал немецкого канцлера пересмотреть подходы в контексте украинских событий. Глава государства отметил, что российская армия долгое время воздерживалась от точечных ракетных ударов по определённым целям.

По словам Владимира Путина, такие меры стали вынужденной реакцией на провокации Киева.

Напомним, ранее президент заявил, что Россия вовремя и твердо поставила заслон попыткам повлиять на свой суверенитет. Владимир Путин заявил, что ряд государств пытаются переписать, перелицевать мировую историю, а также обвинил их в попытке ослабить нашу страну.