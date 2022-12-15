Бут рассказал о сложности в общении на родном языке

Многие годы он мог говорить на русском только во время кратких звонков.

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Виктор Бут, которого недавно вернули в Россию из США после почти 15 лет тюрьмы, заявил, что испытывает сложности в общении на родном языке. Многие годы он мог говорить на русском только во время звонков.

«Понимаете, это очень сложно. Фактически все эти годы общение на русском языке сводилось только к звонкам, и они были очень краткие. Действительно, испытываю некую трудность говорить на родном языке», - сказал Бут.

Напомним, сегодня Виктор Бут поучаствовал в заседании Комитета по международным делам. Ранее он стал членом партии ЛДПР.

Бут был арестован в 2008 году в Таиланде, после чего его вывезли в Соединенные Штаты. Россиянина признали виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и финансовой поддержке терроризма. Мужчину приговорили к 25 годам заключения, в общей сложности он пробыл в тюрьме почти 15 лет. В начале декабря Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.