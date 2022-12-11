Вернулся несломленным: как прошло вызволение Виктора Бута из тюрьмы в США

На примере Бута Штаты показывали всему миру - что легко и просто могут схватить любого неугодного, состряпать ему обвинение и плевать они хотели на закон и мнение остального мира. Но времена меняются.

© Фото: ТРК "Звезда"

Правительственный аэропорт Внуково. Закрытая служебная зона. Именно сюда поздним вечером четверга прибыл спецборт из Абу-Даби, на котором в Москву доставили человека, ставшего головной болью Америки и легендой России. Виктор Бут. 14 лет Министерство иностранных дел России добивалось его возвращения на Родину. И вот он в Москве.

Сам Виктор Бут до последнего момента не знал, что его везут на обмен. Подняли посреди ночи, приказали собрать вещи, после этого, в чем был посадили в автозак. Семь часов он летел неизвестно куда. После посадки выяснилось - британский Манчестер. И еще семь часов полета. Только сойдя с трапа и увидев идущую ему навстречу двухметровую черную девушку в сопровождении охраны - понял, что это обмен. Все произошло в Абу-Даби.

И вот Бут наконец в российском самолете, его состояние проверяют врачи. Ему сразу же дают телефон, с уже набранным номером.

«Мамулечка привет! Не переживай все нормально, я тебя очень люблю!», - говорит Бут своей маме.

Когда семья Виктора Бута понимает, что все уже практически случилось - звучат слова благодарности всем. Для родных эти почти пятнадцать лет были, как река времени, у которой нет ни прошлого, ни будущего, лишь одно ожидание.

«Я так благодарна, низкий материнский поклон МИДу во главе с Лавровым Сергеем Викторовичем. Они дают надежду, что за них Родина, что их Родина не забыла», - сказала мать Виктора Раиса. «Мы безмерно благодарны, вот всем, вот вообще всем работникам нашего МИДа и посольства», - сказал жена Бута Алла.

Почти пятнадцать лет мать и жена Виктора Бута ждали этого мгновения. Ждали и надеялись, что им, вместе с теми, кто боролся за Виктора, удастся разрушить американскую непробиваемую стену, сделать невозможное - возможным. И вот, наконец, трогательный момент встречи.

И в это же самое время - пока летел Виктор Бут - в России к обмену готовили американку Бриттни Грайнер. Сбор вещей, подписи на всех необходимых документах и прощание с сотрудниками российской колонии. Грайнер даже хочет вернуться в гости - будем надеяться, при более благоприятных обстоятельствах.

Показательна разница в подходе к обмену - российские правоохранители позволили американке забрать все ее вещи и тепло одели - в Москве в день обмена было холодно. С той стороны - все наоборот.

«Они создали целую гору всевозможных пакостей вроде опоздания, смены аэропорта неожиданного, потом пребывание в непонятном состоянии самого Виктора - вы посмотрите в чем его депортировали. Когда российская сторона депортировала Грайнер - она одета во все теплое! А он - мы просто брали какой-то пуховик, потому что он был в одной футболке! Даже такой мелочью старались напакостить», - рассказала член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

Менять Виктора Бута Вашингтон хотел сразу на двух американцев. Бывшего морского пехотинца, а по совместительству шпиона, Пола Уилана, плюс олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков. В результате всех переговоров выбрать пришлось одного. Учитывая, какое давление на Белый дом оказывали многочисленные многогендерные сообщества - Бриттни Грайнер придерживается нетрадиционной ориентации и жената на женщине - именно ее предложили обменять на Виктора Бута. И вот уже президент Америки обнимается с Шерелл Грайнер, женой Бриттни.

Пиар-акция воссоединения однополой семьи продолжилась и на большой пресс-конференции, сразу после торжественного приема в Овальном кабинете. Чем-то все было похоже на плохой цирк. Камалла Харрис якобы чуть ли не плачет, Байден несмешно шутит.

«Бриттни, добро пожаловать домой. А теперь Шерелл скажет несколько слов! Она, конечно, ничуть не рада произошедшему. Давай, девочка, жги!», - сказа Байден.

Вся эта дешевая клоунада американское общество разделила. Тут же заговорили, что реального претендента на обмен на Виктора Бута, осужденного на 16 лет за шпионаж Пола Уиллана, просто проигнорировали.

«Администрация Байдена предпочла баскетболистку Бриттни Грайнер морскому пехотинцу Полу Уилану. В спасательной шлюпке было место только для одного, и морпеха оставили за бортом. Почему они сделали такой выбор? Вам следует знать, что Уилан голосовал за Трампа и совершил ошибку, заявив об этом в социальных сетях. А Грайнер - нет. У нее совсем другие политические взгляды. И еще есть вопрос "идентичности", который имеет центральное значение для "справедливости". Бриттни Грайнер - темнокожая лесбиянка», - заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон.

Сам Уиллан заявил, что решение американских властей его разочаровало. Категорически не принял такой обмен и самый главный американский ястреб - Джон Болтон. Он назвал это актом капитуляции. Его поддержал и Дональд Трамп, - примерно с тем же тезисом.

«Что это за сделка - обменять Бритни Грайнер, баскетболистку, которая открыто ненавидит нашу страну, на человека, известного как "Торговец смертью", который является одним из крупнейших торговцев оружием в мире. Почему бывший морской пехотинец Пол Уилан не был включен в эту абсолютно одностороннюю сделку? Его бы выпустили, если бы он попросил. Какой тупой и непатриотичный позор для США!», - написал Трамп в Twitter.

Пока американцы ругались из-за освобожденной Бритни Грайнер, Виктор Бут в Москве успел дать целую пресс-конференцию. В первую очередь он опроверг основные американские обвинения - про сотрудничество с «Талибаном»* и про мифические танки, да и про остальные, взятые с потолка, факты, подтверждения которым просто нет.

«Они меня обвинили в том, что я перевез "Талибану"* 200 танков Т-90. Что такое перевезти 200 танков: это 200 рейсов в Афганистан. Над каким регионом? Где доказательства? То есть вот это интересно: давайте ляпнем, а дальше все пристроим. "Талибан"* выставил премию за мою голову. И как после этого говорить, что я с "Талибаном"* как-то сотрудничаю?», - заявил Бут.

Он так же рассказал, что на самом деле Вашингтон пытался разделаться не с ним самим - с российским предпринимателем - а с образом, который ему создал Запад через фильм «Оружейный барон». В американских мозгах этот фильм настолько переплелся с реальностью, что местные правоохранители брали из него факты для уголовного дела.

«На моем суде, когда судья спросил одного из агентов, который меня арестовывал: "А что вы знаете о Викторе Буте? - ну вот я смотрел фильм про него и читал книгу" Ты представляешь, моя мама, которая меня посещала в МСС, потом ее исключили из списков и сказали, это не твоя мама. Я говорю, а как? Ты знаешь у нас документ после суда, там написано. что твои родители Аминовы. Я говорю, кто? А вот Аминовы, откуда это взялось. Из "Оружейного барона"», - заявил Бут.

Этот фильм стал частью психологического воздействия на самого Бута и, что более важно, на его родственников. В фильме Виктор Бут показан, как беспринципный продавец смерти, которого в конце сдают федералам члены его собственной семьи. Своеобразная демонизация образа.

Попытки сломать Виктора Бута предпринимались все 15 лет, что он провел в американской тюрьме. Три года он вообще был в одиночном заключении - это считается настоящей пыткой и «ломкой» разума. Но россиянин выдержал. В редкие моменты, когда к нему допускали журналистов - они видели не сдавшегося человека.

Пройти через все эти испытания Виктору Буту помогла в том числе семья. Алла Бут неоднократно ездила и навещала своего супруга в тюрьме- и это при том, что судья иногда запрещал Виктору свидания. Просто так, чтобы обидно было. В 2019 году сама Алла Бут рассказала, что дело против ее мужа стало проверкой их чувств. Но настоящая любовь преодолеет все.

«Если есть близкий человек тебе родной, любимый и единственный, то ты сделаешь для него все. Всегда проверяется настоящее чувства и отношения горем. Когда оно приходит, к нему никто не готов», - сказала тогда Алла.

Виктор Бут теперь в Москве. Как он лично пережил эти четырнадцать с половиной лет, предпочитает не говорить, переводя все вопросы на благодарность своей семье, которая не сломалась и продолжала его защищать. Единственное переживает, что возраст и отсутствие опыта не позволят ему пойти теперь уже добровольцем на СВО, где Америка уже прямо доказала свое участие.

*«Талибан» - запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН террористическая организация.