«Пойдем, чайку попьем?»: Бута в Госдуме встретили объятиями

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Освобожденного из заключения в США Виктора Бута тепло встретили в Госдуме. Кадры публикует телеканал «Звезда».

Бут принял участие в заседании Комитета по международным делам. В здании Госдумы его встретили тепло - одна из женщин крепко обняла Бута и пригласила на чай.

Ранее Бут стал членом партии ЛДПР. Председатель партии Леонид Слуцкий выразил уверенность, что он займет достойное место в рядах партии.

Бут был арестован в 2008 году в Таиланде, после чего его вывезли в Соединенные Штаты. Россиянина признали виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и финансовой поддержке терроризма. Мужчину приговорили к 25 годам заключения, в общей сложности он пробыл в тюрьме почти 15 лет. В начале декабря Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.