«Участвуют более 40 человек»: в РВСН рассказали, как загружают в шахту ракеты комплекса «Авангард»

Новый комплекс - продукт высоких, современных технологий, он значительно отличается от предыдущих комплексов, отметили в РВСН.

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РВСН приступили к перевооружению очередного ракетного полка Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс «Авангард». В загрузке в шахтную пусковую установку ракеты стратегического комплекса участвуют более 40 человек.

«Загрузка - это сложный, трудоемкий процесс. Участвуют более 40 человек в данном процессе. Это занимает не один час, и по результатам этой работы наша ракета заступит на боевое дежурство. Новый комплекс - продукт высоких технологий, современных технологий, он значительно отличается от предыдущего комплекса», - сказал замкомандира соединения по вооружению Тахир Магияров.

«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком.

Впервые о разработке комплекса стало известно из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда глава государства отметил, что крылатый блок движется к цели «как метеорит, огненный шар» и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

В январе в Минобороны заявили о получении 11 ракет «Ярс» и «Авангард» в IV квартале 2021 года.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов