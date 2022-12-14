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К боевому дежурству готовы: в Калужской области в шахту загрузили ракету комплекса «Ярс»

05:00 14.12.2022
Сложнейшие технологические операции по установке ракеты в шахтную пусковую установку проводятся в течение нескольких часов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В преддверии Дня Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который ежегодно отмечается в России 17 декабря, в Козельском ракетном соединении, расположенном в Калужской области, провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ).

Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции проводятся в течение нескольких часов.

«Важность этой операции заключается в том, что очередная ракета встанет на боевое дежурство в плановые сроки, Родина получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, который позволит решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне», - сказал командир дивизии Алексей Соколов.

Кроме того, в соединении ведутся работы по созданию новой инфраструктуры, которая обеспечивает более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха.

«Испытываю гордость за Россию, что моя страна ставит на вооружение такие изделия, чтобы Родина могла спать спокойно», - поделился инженер расчета Вадим Вязовский.

Ранее в РВСН рассказали, как загружают в шахту ракеты комплекса «Авангард». В загрузке в шахтную пусковую установку ракеты стратегического комплекса участвуют более 40 человек. «Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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