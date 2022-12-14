Третий в НХЛ: Овечкин забил 800-ю шайбу в карьере
Россиянин оформил хет-трик в матче с Chicago Blackhawks.
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Нападающий Washington Capitals Александр Овечкин забил 800-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин оформил хет-трик в гостевой встрече с командой Chicago Blackhawks.
Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, сумевшим забить 800 голов. На первом месте по количеству шайб находится Уэйн Гретцки (894), на втором — Горди Хоу (801).
Ранее капитан Washington Capitals и сборной России по хоккею побил рекорды по числу заброшенных шайб за один клуб в НХЛ и по количеству голов на выезде.