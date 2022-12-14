Спорт Третий в НХЛ: Овечкин забил 800-ю шайбу в карьере Анна Касаткина Россиянин оформил хет-трик в матче с Chicago Blackhawks. © Фото: Justin Tang, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Нападающий Washington Capitals Александр Овечкин забил 800-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин оформил хет-трик в гостевой встрече с командой Chicago Blackhawks. Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, сумевшим забить 800 голов. На первом месте по количеству шайб находится Уэйн Гретцки (894), на втором — Горди Хоу (801). Ранее капитан Washington Capitals и сборной России по хоккею побил рекорды по числу заброшенных шайб за один клуб в НХЛ и по количеству голов на выезде. Экспертное мнение и аналитика