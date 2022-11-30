Овечкин стал лидером в истории NHL по голам на выезде

В минувшем матче с Vancouver Canucks он отметился двумя шайбами и был признан первой звездой игрового дня.

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Российский нападающий хоккейного клуба Washington Capitals Александр Овечкин стал лидером в истории Национальной хоккейной лиги по голам на выезде. В минувшем матче с Vancouver Canucks его признали первой звездой игрового дня, сообщает лига на своем официальном сайте.

Команда Овечкина обыграла соперников со счетом 5:1. Российский форвард отметился дублем. Теперь в его активе 403 шайбы в гостевых матчах и по этому показателю он уже превзошел легендарного Уэйна Гретцки (401).

В начале ноября Александр Овечкин побил рекорд по числу заброшенных шайб за один клуб в Национальной хоккейной лиге США. Капитан «столичных» забросил 787-ю шайбу в карьере в ворота команды Arizona Coyotes, тем самым побив достижение Горди Хоу (786), который выступал за Detroit Red Wings. Сейчас Александр Овечкин занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории NHL, в котором лидирует Уэйн Гретцки (894).