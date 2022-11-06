Овечкин побил рекорд NHL по числу голов, забитых за один клуб

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Нападающий Washington Capitals и сборной России по хоккею Александр Овечкин побил рекорд по числу заброшенных шайб за один клуб в Национальной хоккейной лиге США. Капитан «столичных» забросил 787-ю шайбу в карьере в ворота команды Arizona Coyotes, тем самым побив достижение Горди Хоу (786), который выступал за Detroit Red Wings, пишет РИА Новости.

Сейчас Александр Овечкин занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории NHL, в котором лидирует легендарный Уэйн Гретцки (894).

В конце октября Овечкин обогнал знаменитого канадца по голам в пустые ворота на гостевых матчах NHL. Его гол в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги помог Washington Capitals победить Nashville Predators. Теперь у Овечкина 31 шайба в этой номинации, что на одну больше, чем у Гретцки.