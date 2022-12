В стране и мире The Times рассказала о секретных операциях спецназа Великобритании на Украине Ян Брацкий Бойцы спецназа Великобритании поддерживали миссии с высоким уровнем политических и военных рисков, пишет издание. © Фото: 1st Lt. Kaitlyn Danner, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Спецназ вооруженных сил Великобритании участвовал в секретных миссиях на Украине в первой половине 2022 года. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на замначальника штаба обороны ВС Соединенного Королевства Роберта Магоуэна. С его слов, на Украину были откомандированы морские пехотинцы 45-батальона спецназначения. «В январе текущего года 45-й батальон был в короткие сроки направлен из Норвегии <...> для эвакуации в Польшу британского посольства в Киеве. Своего рода служба экстренной помощи. Затем в апреле они вернулись на Украину, чтобы восстановить дипломатическую миссию и предоставить защиту ключевым сотрудникам. Оба раза батальон поддерживал иные секретные операции в чрезвычайно сложной обстановке и с высоким уровнем политических и военных рисков», - заявил Магоуэн. О том, что британские морпехи обеспечивали безопасность посольства Великобритании на Украине официальный Лондон заявлял и ранее, но об участии спецназовцев в иных миссиях не говорилось ни слова. Кроме того, Магоуэн заявил о готовности Великобритании подготовить украинских морских пехотинцев. «Мы были серьезно вовлечены в процесс обучения сотен украинских военных этим летом. Мы также планируем обучать морпехов Украины», - добавил он. Ранее стало известно, что Евросоюз в рамках тренировочной миссии планирует обучить до 15 тысяч солдат из Украины. Из отобранных бойцов около трех тысяч военнослужащих пройдут боевую подготовку для командиров и курсы для саперов. Экспертное мнение и аналитика