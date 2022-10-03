Spiegel: Евросоюз планирует обучить до 15 тысяч украинских военных

Около трех тысяч бойцов пройдут боевую подготовку для командиров и курсы для саперов.

© Фото: Larissa Schwedes, dpa, GlobalLookPress

Евросоюз в рамках тренировочной миссии планирует обучить до 15 тысяч солдат Украины. Из отобранных бойцов около трех тысяч военнослужащих пройдут боевую подготовку для командиров и курсы для саперов.

«В последние недели страны-члены ЕС договорились на рабочем уровне о том, что до 15 000 украинских солдат должны как можно скорее пройти подготовку и дальнейшее обучение за пределами страны», - сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Окончательные детали миссии под названием European Union Military Assistance Mission должны быть согласованы в Брюсселе на следующей неделе. Ожидается, что проект примут на официальном заседании Совета ЕС по иностранным делам 17 октября.

Напомним, недавно появилась информация о том, что Франция уже занимается военной подготовкой украинских солдат. Страна якобы проводит специализированное обучение военнослужащих.

Также в подготовке бойцов ВСУ задействована Великобритания. В Соединенном Королевстве проводится базовое обучение.