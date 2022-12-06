«Горячие головы»: как иностранные наемники терпят неудачи на Украине

Иностранных наемников не пугает ни реальная возможность погибнуть, ни сложности, с которыми приходится сталкиваться в быту.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sadak Souici Keystone Press Agency Globallookpress

Откровения британского наемника, которые - как надеется он - откроют глаза тем, кто все еще горит желанием добровольцем поехать на Украину. Джозеф Макдональд пробыл в рядах так называемого Интернационального легиона с апреля по октябрь. Рассказывает, как его на глазах пропали сразу два грузовика с комплексами Javelin, пулеметами Bravo и штурмовыми винтовками, переданными Украине в качестве военной помощи от Запада.

«Если допустить, что это была случайная группа цыган, угнавших грузовики. Но в таком случае их должны были бы задержать на ближайшем КПП. Но этого не произошло. В чем причина этого, я не знаю. Возможно, им просто повезло. Иначе как объяснить, что пропала целая партия западного оружия на роту», - рассказал наемник Джозеф Макдоналд.

На кадрах боев за Артемовск, снятых экшн-камерой, установленной на шлеме одного из наемников видно, как их отправили занять линию обороны, которую в окопах якобы удерживали до 10-ти российских военнослужащих. В действительности, их оказалось втрое больше, и наемникам пришлось отступить. Поддержку российских подразделений обеспечивал танк Т-90.

На днях стало известно об уничтожении еще двух наемников из Польши. Это видео было снято незадолго до этого. Один из них, предположительно, кадровый офицер польских спецслужб. Другой приехал на Украину в 2014-м, чтобы сохранять традиции местного казачества. Принял православие и получил прозвище Казак.

«У меня дочь из Украины, я жил на Украине, люблю эту страну, ну, и в конце концов, я тут для себя, и так и должно быть, и я тут для свободы, я прежде всего за свободу», - сказал наемник.

Кроме этого под Бахмутом навсегда остались лежать и пятеро грузинских граждан. А всего их погибло более тридцати. Из-за этого в Грузии разразился даже политический скандал. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили обвинил оппозицию в поддержке участия в боевых действиях на Украине. Ранее оппозиция призвала объявить сегодня в Грузии день национального траура.

«К сожалению, представители партии войны призывают поехать на Украину наших сограждан, выступают с очень смелыми и мужественными постами. Но вы видели, чтобы кто-то из этих политиков поехал туда и погиб? Я бы хотел предложить им самим поехать на передовую!», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

При этом поток желающих добровольцем поехать на Украину, по высей видимости, не оскудевают. Их не пугает ни реальная возможность погибнуть, ни сложности, с которыми приходится сталкиваться в быту.

Подробнее о неудачах иностранных наемников на Украине смотрите в сюжете Константина Коковешникова.